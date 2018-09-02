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Сюнь-цзи (313 — 238 рр. до н. е.), один з найбільших філософів Стародавнього Китаю, стратег і мислитель

Київ увійшов до топ-15 найфотогенічніших міст світу

2 вересня, 2018 - 18:09
Фото з архіву "Дня"

Київ посів 15 місце у списку топ-15 міст світу, які фотографують найчастіше.

Рейтинг складено за статистикою світового фотостоку Dreamstime, передає Рубрика.

«Світ наповнений фотогенічними місцями. Але кожне місце популярніше за попереднє. Портал Dreamstime проаналізував усі завантажені фотографії, і результати можуть вас здивувати», – повідомляє видання.

Перше місце у рейтингу зайняв Нью-Йорк, користувачі завантажили більше 356,747 фото міста. До трійки лідерів увійшли Москва та Лондон.

В топ-15 також потрапили: Рим, Лос-Анджелес, Венеція, Гонконг, Стамбул, Барселона, Прага, Пекін та Сингапур.

Джерело: День

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