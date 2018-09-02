На адмінмежі з Кримом окупанти створюють "черги" і виставляють військовиху, - ДПСУ

Російські окупанти знову створюють штучні черги на адмінмежі з Кримом і додатково підсилюють пости військовими.

Про це повідомляє у Facebook Азово-Чорноморське регіональне управління Держприкордонслужби.

"Сьогодні прикордонники вкотре зафіксували штучні черги на адмінмежі. Співробітники Держприкордонслужби не фіксували жодних скупчень перед українським КПВВ, але в той же час сьогодні близько 200 автівок чекали своєї черги перед окупаційним так званим "пунктом пропуску", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що жодних причин для затримок не було, оскільки в середньому за добу через КПВВ "Чонгар" у бік Криму адмінмежу перетинає близько 400-500 автівок. "Тобто майже половина транспортних засобів, які перетинають адмінмежу за всю добу, одразу стояли у черзі, створеною окупантами певно для "картинки туристичного потоку" або небажання якісно працювати", - підкреслили прикордонники.

Крім того, зазначають в управлінні, зазвичай на мосту безпосередньо на адмінмежі пропуск автівок здійснюється окупантами за допомогою світлофора та шлагбаума, але сьогодні там додатково виставили "для контролю" військових.