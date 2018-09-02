Самогубство Волошина: У поліції назвали три основні версії

Поліція Миколаєва розглядає три основні версії самогубства військового льотчика та колишнього т.в.о. директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислава Волошина. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на офіційну відповідь правоохоронних органів.
Серед версій:
скоєння самогубства у стані душевного хвилювання;
скоєння самогубства у зв’язку з професійною діяльністю на посаді т.в.о. директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт";
скоєння самогубства у зв'язку з примусом його до виконання протиправних дій (доведення до самогубства).
Зазначається, що досудове слідство триває. Зокрема, допитані представники Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА).
Нагадаємо, 21 березня у рамках розслідування поліція внесла додаткову кваліфікацію - доведення до самогубства.
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