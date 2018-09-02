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Самогубство Волошина: У поліції назвали три основні версії

2 вересня, 2018 - 12:52
Фото з архіву "Дня"

Поліція Миколаєва розглядає три основні версії самогубства військового льотчика та колишнього т.в.о. директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислава Волошина. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на офіційну відповідь правоохоронних органів. 

Серед версій:

скоєння самогубства у стані душевного хвилювання;

скоєння самогубства у зв’язку з професійною діяльністю на посаді т.в.о. директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт";

скоєння самогубства у зв'язку з примусом його до виконання протиправних дій (доведення до самогубства).

Зазначається, що досудове слідство триває. Зокрема, допитані представники Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА).

Нагадаємо, 21 березня у рамках розслідування поліція внесла додаткову кваліфікацію - доведення до самогубства.

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