Сьогодні бойовики затримали на КПВВ двох чоловіків

Зранку 2 вересня бойовики ОРДО затримали двох чоловіків на КПВВ на лінії розмежування та відправили їх до комендатури.

Про це повідомив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський, пише "Укрінформ".

"Зранку двох чоловіків затримали і відправили до комендатури. Зараз "відпрацювали" Донецьк, тепер відпрацьовують інші частини ОРДО, щоб, як вони кажуть, "зловити диверсантів". Це вони так працюють", - зазначив Лисянський.

"Я можу говорити не про всю кількість затриманих, їх може бути набагато більше. Зранку був на лінії розмежування, і мені повідомили місцеві жителі про щонайменше двох затриманих", - зазначив представник омбудсмена.

Лисянський додав, що чоловіків "зазвичай відправляють до місцевих комендатур, де більш ретельно доглядають і "рекомендують" - їхати чи не їхати".

Також він уточнив, що на усіх КПВВ наплив людей зменшився, адже "люди хочуть пересидіти вдома і намагаються нікуди не виїжджати".