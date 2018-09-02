США намагалися переманити на свій бік російського олігарха Дерипаску, - ЗМІ

Російського олігарха Олега Дерипаску, який має тісні зв'язки з Кремлем, намагалися завербувати американські спецслужби, але зазнали поразки, повідомляє The New York Times з посиланням на американських чиновників і наближених до мільярдера, передає "Новое время".

За інформацією видання, в період з 2014 до 2016 року Федеральне бюро розслідувань і Міністерство юстиції США безуспішно намагалися переманити Дерипаску, щоб отримати від нього цінну інформацію.

Американці, як зазначає NYT, обіцяли допомогти з проблемами під час отримання віз або вирішення інших юридичних труднощів. Натомість вони сподівалися отримати інформацію про російську організовану злочинність, а потім, про ймовірну змову між росіянами та виборчим штабом президента Дональда Трампа в 2016 році.

Джерела повідомили, що агенти ФБР раптово нагрянули в будинок Дерипаски в Нью-Йорку, і намагалися дізнатися від російського олігарха, чи був його колишній діловий партнер і екс-глава штабу Трампа Пол Манафорт сполучною ланкою між кампанією Трампа і Кремлем.

За даними видання, спроба завербувати Дерипаску була частиною більш широкої, таємної операції американських спецслужб щодо встановлення контактів з приблизно півдюжиною найбагатших росіян, багатство яких, як і Дерипаски, залежить від президента РФ Володимира Путіна.

Раніше повідомлялося, що олігарх з Росії Олег Дерипаска запропонував зацікавленим у розслідуванні органам конгресу США дати свідчення у справі про втручання російської сторони в американські вибори 2016 року. Його умови, в число яких входив повний імунітет, були відхилені юристами.