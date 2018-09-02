США та РФ блокують в ООН переговори про заборону "роботів-вбивць", - ЗМІ

Сполучені Штати та Російська Федерація були серед невеликого числа країн, які заблокували в ООН просування переговорів про заборону так званих "роботів-вбивць". Про це пише Politico, передає "ЄП".

Протягом тижня зустрічей в Женеві, які закінчилися в ніч на суботу, група конвенції Організації Об'єднаних Націй про види звичайної зброї обговорювала, чи варто ініціювати переговори про повністю автономну зброю, що працює на штучному інтелекті, на офіційному рівні, що може призвести до договору про заборону такого озброєння.

Мері Уерхем, координатор кампанії щодо зупинки роботів-вбивць, заявила, що РФ, США, Південна Корея, Ізраїль і Австралія є основними країнами, що виступають проти обговорення заборони.

Армії і виробники зброї по всьому світу тестують роботів-вбивць, які незабаром можуть перевершити існуючі військові технології всього за невелику частину нинішньої вартості.

У кінці 2013 року Організація Об'єднаних Націй включила цю тему до свого порядку денного, але з тих пір мало що зрушилося. Вона навіть не змогла узгодити визначення повністю автономної смертоносної зброї.

У той же час, кажуть експерти, позиції за столом переговорів ускладнюються. Представники країн мають намір знову зустрітися в листопаді в Женеві.

Нагадаємо, у червні компанія Google заявила про те, що її фахівці не будуть займатися розробками у сфері штучного інтелекту у військових цілях.