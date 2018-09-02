Супрун розповіла, як здолати "післявідпустковий синдром"

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун наголосила, що момент переходу до звичайного робочого ритму може бути досить стресовим, і порадила, як побороти "післявідпустковий синдром".

Про це вона написала у Facebook.

"Багатьом хотілося б продовжити безтурботне життя. Тож момент переходу до звичайного робочого ритму може бути досить стресовим. Хтось стає дратівливим, у когось пригнічується настрій. Навіть може підвищитися температура, загостритися хронічні хвороби, з’явитися сонливість", - написала Супрун.

Згідно з дослідженнями більш як 75% всіх заяв про звільнення пишеться саме після відпустки, при цьому понад 35% працівників звільняються в перший тиждень після повернення з відпочинку.

У зв'язку з цим вона радить правильно харчуватися, добре поспати, щоб перед роботою або навчанням поспати не менше 7-8 годин. Крім того, знаходити час на дистанціювання від джерел стресу та не перейматися, якщо з робочими планами поки не вдається.

"Якщо під час роботи ви переважно сидите — надолужуйте активність в інший час

Почніть з легкої розминки вранці, відмовтеся від використання ліфта та авто, більше ходіть пішки різними маршрутами", - пише Супрун.

Також не слід одразу братися за складні складні справи чи завдання. Необхідно робити перерви кожні 2-3 години хоча б по 10-15 хвилин в процесі робочого чи навчального дня, а після роботи потішити себе приємною прогулянкою чи покупкою, відвідуванням театру чи похід в кіно.

"Передусім потрібно входити у роботу і навчання поступово, уникаючи різкої зміни темпу і наповненості життя", - наголосила урядовець.