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Сюнь-цзи (313 — 238 рр. до н. е.), один з найбільших філософів Стародавнього Китаю, стратег і мислитель

Тихий океан будуть очищати від пластикових відходів

2 вересня, 2018 - 17:09
Фото з відкритих джерел

Компанія The Ocean Cleanup збирається запустити у берегів Аламеда, штат Каліфорнія, бета-версію системи очищення океану, яка зможе видобувати близько 5 тонн пластикового сміття в місяць.

Про це повідомляє Рубрика.

Для збору пластику компанія буде використовувати 600-метрові U-образні плаваючі бар’єри, які затримують сміття.

У вересні компанія спустить на воду один такий бар’єр, а пізніше – цілий флот з 60 апаратів. Передбачається, що всього за 5 років таким чином вдасться видалити з океану до 50% відходів, а до 2040 року – 90%. В майбутньому The Ocean Cleanup налагодить співпрацю з іншими компаніями, які будуть переробляти пластик і виробляти з нього нові продукти.

Вартість одного бар’єру становить близько € 21 млн ($ 24,6 млн). У цю суму входять витрати на проектування, розробку, виробництво і складання апарату, а також спостереження за ним протягом одного року експлуатації.

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