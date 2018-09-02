У Чернівцях збудують екологічні парковки

Депутати Чернівецької міської ради підтримали петицію щодо облаштування в місті “екопарковок”, яка була зареєстрована в Єдиній системі місцевих петицій і зібрала понад 250 голосів.

Про це передає Рубрика.

Тепер місцева влада рекомендуватиме замовникам житлових і нежитлових будівель включати такі екологічні парковки у проекти будівництва. Це стосується різноманітних житлових, офісних приміщень, торгових, розважальних комплексів та інших центрів для широкого загалу. Крім того, влада доручила передбачати екопарковки під час реконструкції доріг і вулиць міста.

Для облаштування екопаркінгу використовують спеціальні газонні решітки. Їх укладають на підготовлену основу, заповнюють родючим ґрунтом і засівають газонною травою.

На такій парковці не можна залишати автомобілі довше трьох діб, щоб трава не пожовкла. Також на них заборонено ремонтувати та мити машини.

Екологічну парковку взимку не можна обробляти сіллю та реагентами, а для догляду за травою не рекомендують використовувати газонокосарки. Більш того, їх важче прибирати від сміття та снігу, і вони потребують більш вартісного обслуговування, ніж звичайні парковки.

Водночас, такі парковки сприяють збереженню у місті зелених зон, естетичного вигляду газонів, запобігають появі на них слідів від коліс автомобіля. Також за допомогою екопарковок можна укріпити ґрунт без спеціальної системи водовідведення. Вони пропускають воду та зберігають екосистему.