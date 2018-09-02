У Грузії розпочалися військові навчання за участі НАТО та України

У Грузії на військовій базі Сенакі військовослужбовці з десяти країн, членів НАТО і партнерів Північноатлантичного союзу, розпочали 10-денні командно-штабні навчання під назвою Agile Spirit-2018.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що у навчаннях беруть участь 237 військовослужбовців зі США, Болгарії, Румунії, Латвії, Греції, України, Туреччини, Чехії, Естонії та Грузії. Координують навчання офіцери армії США за сприяння навчального центру НАТО в Грузії і за участі місцевого командування.

На навчаннях відпрацюють готовність військових бригад до реагування на кризові ситуації або до проведення спільних операцій у складі Сил швидкого реагування НАТО. Вони проводяться на військовій базі, яка в серпні 2008 року була майже повністю знищена російськими військами, що вторглися в західну Грузію з Абхазії.

Попередні військові навчання Гідний партнер за участі держав НАТО завершилися в середині серпня.