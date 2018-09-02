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У Києві на одній зі станцій метро обмежать вихід до 31 жовтня

2 вересня, 2018 - 22:10
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

У Києві один з виходів з підземного переходу станції метрополітену “Тараса Шевченка” буде закрито з 3 вересня до 31 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні КП “Київський метрополітен”.

“З 3 вересня до 31 жовтня буде зачинено вхід/вихід підземного переходу станції метрополітену “Тараса Шевченка” у напрямку вул. Оленівської з боку ПрАТ “Київмлин”, – зазначили у КП.

У метрополітені уточнили, що тимчасове закриття пов’язано із облаштуванням на вул.Межигірській, 83 скверу.

Джерело: День

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