У Києві на одній зі станцій метро обмежать вихід до 31 жовтня

У Києві один з виходів з підземного переходу станції метрополітену “Тараса Шевченка” буде закрито з 3 вересня до 31 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні КП “Київський метрополітен”.

“З 3 вересня до 31 жовтня буде зачинено вхід/вихід підземного переходу станції метрополітену “Тараса Шевченка” у напрямку вул. Оленівської з боку ПрАТ “Київмлин”, – зазначили у КП.

У метрополітені уточнили, що тимчасове закриття пов’язано із облаштуванням на вул.Межигірській, 83 скверу.