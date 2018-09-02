У Кишиневі мітинг за об'єднання з Румунією переріс у сутички з молдовською поліцією

Учасники маршу за об'єднання Молдови з Румунією, який стартував 1 липня у румунському місті Алба-Юлія (1918 року там проголосили об'єднання румунських земель), 1 вересня провели мітинг у Кишиневі, у ході якого сталися зіткнення з молдовською поліцією. Про це пише NewsMaker.

Учасники акції пройшли пішки понад 1300 кілометрів із зупинками у важливих місцях часів Першої світової війни і возз'єднання Румунії.

Конфлікт стався через спробу затримки правоохоронцями автобусів, що мали грати на мітингу роль рухомих музеїв - інформаційних стендів про історію Румунії.

Прес-секретар Генінспектората поліції Маріана Бециву розповіла, що поліція не затримувала автобуси, а лише доставила їх на спеціальну стоянку поза містом, щоб "не заважати дорожньому руху".

"Кілька десятків поліцейських в масках буквально викинули (їх, протестувальників, які перекрили дорогу - ред.) на узбіччя, силою протягнувши по асфальту", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

У мітингу на підтримку об'єднання Молдови і Румунії взяли участь тисячі людей, зокрема і 34 громадян Румунії, яких напередодні молдовські прикордонники два дні не впускали на територію Молдови. Заборону отримав тільки організатор маршу, лідер уніоністського руху "Acţiunea 2012" Джордже Сіміон, якого прикордонна поліція звинуватила в "агресивному та неадекватному поводженні". Він усі звинувачення відкидає.

МЗС Румунії викликало посла Молдови в Бухаресті для пояснень щодо заборони румунським громадянам на в'їзд до сусідньої країни.

Румунське зовнішньополітичне відомство заявило, що "дуже уважно і зі стурбованістю" стежить за ситуацією, що склалася на кордоні з Молдовою.