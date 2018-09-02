У Кишиневі проходить мітинг за об'єднання Молдови і Румунії

У столиці Молдови Кишиневі проходить багатотисячний мітинг за об'єднання Молдови і Румунії, повідомляє 5 канал.

За інформацією телеканалу, учасники мітингу зустрічали колону учасників Маршу об'єднання, який організували на честь сторіччя Унірі – об'єднання Бессарабії і Румунії.

Зазначається, що учасники маршу кілька місяців тому вийшли з міста Алба-Юлія на заході Румунії, де у 1918 році підписали відповідну декларацію, і пішки подолали понад тисячу кілометрів.

Акція перетворилася в протест, демонстранти на чолі з румунським депутатом влаштували сидячий страйк, чим перекрили рух транспорту в центрі міста.

Повідомляється, що протестувальників відтіснила поліція, проте вони повернулися ввечері і провели на площі всю ніч, щоб продовжити акцію і в неділю.