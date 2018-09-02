У Маріуполі відкрили першу опорну школу, в яку вклали 75 млн грн

У Маріуполі відкрили першу опорну школу, загальний обсяг інвестицій у будівництво й оснащення становив близько 75 млн грн.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«У Маріуполі перша опорна школа № 66 відкрила двері для учнів. Вона перетворилася на найсучасніший навчальний заклад міста. Загальний обсяг інвестицій у будівництво й оснащення становив близько 75 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в школі сучасні класи з новим IT-обладнанням та інтерактивними дошками, а також лабораторії, інноваційна бібліотека і спортивний зал.

Є також комфортний буфет, стильний актовий зал і прес-центр.