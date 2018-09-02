У Миколаєві вбили відомого науковця Миколу Шитюка, дослідника Голодомору

У Миколаєві вбили українського науковця, дослідника Голодомору Миколу Шитюка. Про це повідомляє місцеве видання "Новини-N" із посиланням на джерело в прокуратурі.

Ще в обідній час минулої доби у прес-службі Національної поліції у Миколаївській області з’явилася інформація, що у квартирі багатоповерхового будинку Миколаєва на перетині проспекту Центрального і 3-ї Слобідської знайшли тіло людини з ознаками насильницької смерті.

Згодом, за даними місцевих ЗМІ стало відомо, що йдеться безпосередньо про Шитюка. За джерелами місцевих журналістів, чоловіка знайшла з ножем у спині власниця квартири, яка здала її в оренду на 3 години.

Після закінчення терміну оренди, жінка почала телефонувати Шитюку, проте він не відповідав. Приїхавши до квартири, вона знайшла його на підлозі без ознак життя.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко, згадуючи вченого, написав, що Микола Шитюк "був яскравим прикладом щирого служіння науці та своїй країні".

Як повідомляв "День", у грудні 2007 року в Миколаївській науково-педагогічній бібліотеці презентовано книги «Миколаївщина у голодних 1921—1923, 1932— 1933, 1946—1947 роках» та третій том видання «Реабілітовані історією. Миколаївська область». Книгу про Голодомор написали відомий дослідник історії півдня України періоду тоталітаризму, доктор історичних наук, професор, директор Миколаївського навчально- наукового інституту Одеського національного університету ім. Мечникова Микола Шитюк та кандидат історичних наук Кирило Горбуров. В ній на конкретному історичному матеріалі з раніше закритих фондів державних та відомчих архівів розкриваються причини, трагічна хода, економічні, національні та демографічні наслідки голодоморів ХХ століття на території Миколаївщини.