У Сирії по авіабазі урядових військ завдали ракетного удару, є загиблі та поранені

У Сирії вибухи на авіабазі урядових військ Меззе неподалік Дамаска були спричинені ракетними ударами по базі і відповіддю сирійських систем ППО. Про це заявив чиновник регіональний союзу, що підтримує сирійський уряд, передає Reuters.

Військові спостерігачі із сирійської обсерваторії з прав людини заявили, що вибухи сталися в результаті ізраїльських авіаударів, і що вони призвели до загибелі і поранень. Водночас представник сирійської армії заявив про відсутність "ізраїльської агресії", інформує CNN.

Як повідомлялося раніше, Пентагон планує розгорнути свою систему протиракетної оборони на півночі Сирії. Так, США вже завершили створення трьох удосконалених радіолокаційних систем в районах Таль-Байдар, Айн-ель-Араб і Сарриного. Крім того, американці розгорнули 13 портативних і стаціонарних РЛС для спостереження і розвідки.