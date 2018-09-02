У Сирії в серпні загинув 391 мирний житель

У Сирії в серпні 2018 року був убитий 391 мирний житель, у тому числі 66 дітей і 37 жінок. Про це йдеться у звіті правозахисної організації "Сирійська мережа з прав людини, передає "РБК-Україна".

Правозахисники створили базу жертв конфлікту в Сирії, в яку внесли таку інформацію, як стать, вік, спосіб вбивства, сторона, яка їх убила, і тип використовуваної зброї.

За даними правозахисної мережі, 275 осіб стали жертвами сил режиму Башара Асада та російських військових, 194 - жертви тортур, у результаті повітряних ударів ВКС Росії загинули 36 цивільних, у тому числі 20 дітей і сім жінок.

У результаті атак бойовиків "ІДІЛ", за даними організації, загинули 12 мирних громадян, у тому числі жінка і п'ять дітей.

Від рук курдів загинули 15 осіб, у тому числі три дитини і три жінки, від рук невідомих - 88 осіб, у тому числі 25 дітей і 17 жінок.

У січні-серпні 2018 року в Сирії загинуло 6036 мирних жителів, сирійсько-російські сили відповідальні за вбивство 4419 з них.

Згідно з доповіддю, в серпнікількість смертей серед цивільного населення помітно скоротилося.

Як повідомлялося, 31 серпня сирійські повстанці знищили два мости, що зв'язують підконтрольні їм райони з територією, яку контролюють сили президента Сирії Башара Асада.