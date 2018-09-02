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Україна експортувала рекордну кількість гороху

2 вересня, 2018 - 22:52
Фото з відкритих джерел

У першому місяці 2018/19 маркетингового року експорт гороху з України склав 47,8 тис. тонн, що на 58% більше, ніж у липні 2017/18 МР.

Про це повідомляють аналітики УкрАгроКонсалт.

За підсумками 2017/18 МР, зовнішні поставки гороху з України досягли рекордного обсягу - 873,5 тис. тонн, що на 80% вище, ніж попереднього 2016/17 МР.

Введене Індією в сезоні 2017/18 обмеження на імпорт гороху вплинуло на географію експорту цієї культури з України. Так, якщо в 2017/18 МР Індія була першим ключовим ринком для поставок українського гороху, то в поточному сезоні поставки до цієї країни не здійснювалися.

Найбільший споживач українського гороху в липні 2017/18 МР - Європейський Союз з часткою у загальній структурі експорту 53%.

Також у поточному сезоні 38% експорту гороху з України припадає на країни Азії та Близького Сходу, 9% - на країни Африканського континенту. У 2017/18 МР, переважно за рахунок Індії та Туреччини, на частку країн Азії та Близького Сходу припадало 83% зовнішніх поставок гороху з України.

Джерело: День

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