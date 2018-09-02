Українці Костевич та Ольмельчук здобули "бронзу" ЧС у стрільбі з пістолета в міксті

У Чанвоні (Республіка Корея) стартували чемпіонат і юніорська першість світу зі стрілецьких видів спорту. Українці Олена Костевич і Олег Омельчук стали бронзовими призерами в олімпійській дисципліні - стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів в міксті, повідомляє "Укрінформ".

Перше місце посіли росіяни Віталіна Бацарашкіна і Артем Черноусов, випередивши срібних призерів Ван Цян і Ван Мен І з Китаю.

Чемпіонат світу з кульової та стендової стрільби завершиться 14 вересня.

Як повідомлялося раніше, українська легкоатлетка Анна Ярощук-Рижикова здобула золоту медаль у фіналі «Діамантової ліги» в Брюсселі — щорічних міжнародних легкоатлетичних змагань. Українка перемогла в забігу на 400 метрів з бар’єрами.