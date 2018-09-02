Коли людина має багато вільного часу, вона небагато досягне.
Сюнь-цзи (313 — 238 рр. до н. е.), один з найбільших філософів Стародавнього Китаю, стратег і мислитель

Українці Костевич та Ольмельчук здобули "бронзу" ЧС у стрільбі з пістолета в міксті

2 вересня, 2018 - 12:04
Фото Укрінформ

У Чанвоні (Республіка Корея) стартували чемпіонат і юніорська першість світу зі стрілецьких видів спорту. Українці Олена Костевич і Олег Омельчук стали бронзовими призерами в олімпійській дисципліні - стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів в міксті, повідомляє "Укрінформ".

Перше місце посіли росіяни Віталіна Бацарашкіна і Артем Черноусов, випередивши срібних призерів Ван Цян і Ван Мен І з Китаю.

Чемпіонат світу з кульової та стендової стрільби завершиться 14 вересня.

Як повідомлялося раніше, українська легкоатлетка Анна Ярощук-Рижикова здобула золоту медаль у фіналі «Діамантової ліги» в Брюсселі — щорічних міжнародних легкоатлетичних змагань. Українка перемогла в забігу на 400 метрів з бар’єрами.

Джерело: Укрінформ

Більше новин

В Україні розпочала роботу Дитяча футбольна академія ФФУ
Українці здобули золоту і бронзову медалі "Діамантової ліги" з легкої атлетики
Світоліна вийшла в 1/8 фіналу US Open
Плавець Романчук став найкращим спортсменом серпня, - НОК
Міжнародний союз біатлоністів звинуватив 4 спортсменів з РФ у допінгу
Українська легкоатлетка здобула срібло у фіналі "Діамантової ліги"

Новини партнерів

Loading...