На 75-му Венеційському міжнародному кінофестивалі, українсько-італійська стрічка «Ізі» була відзначена премією Kineo Diamond Award.

Вперше на Венеційському кінофестивалі, одному з трьох найбільших кінофорумів світу, вручено премію фільму виробництва України.

Український фільм вперше дістав премію Венеційського кінофестивалю, пише detector.media.

«Це дуже важлива нагорода, яка наочно демонструє конкурентність української кіноіндустрії. Український кінематограф впевнено заявляє себе не тільки на внутрішньому ринку, але і у світі. Нагорода Венеційського кінофестивалю ще раз підтверджує, що українська культура є частиною європейської, і Україна обов`язково знайде своє місце у сім`ї західних демократій», – прокоментувала один з продюсерів «Ізі» Юлія Чернявська.

Kineo Diamond Award як спеціальний захід Венеційського кінофестивалю вручається 16-й рік поспіль.