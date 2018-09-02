В Афганістані розбився вертоліт з українцями на борту

У результаті аварії молдавського вертольота Mі-8 MTV неподалік від афганської військової бази Мазарі-Шаріф, за попередніми даними, загинуло два члени екіпажу - громадяни України і 10 пасажирів (усі - афганці).

Цю інформацію підтвердили в молдавському Агентстві цивільної авіації, повідомляє Укрінформ.

Як поінформували у прес-службі Агентства, вертоліт упав через кілька хвилин після зльоту.

Авіамашина належала молдавській авіакомпанії Valan International Cargo Charter.

За наявними даними, на борту вертольота знаходилися три члени екіпажу (громадяни України) й 11 пасажирів.

Інформація уточнюється, проводяться додаткові слідчі заходи для з'ясування всіх обставин авіакатастрофи.

Це третій інцидент з вертольотами згаданої авіакомпанії. Так, один у 2015 році був збитий афганськими талібами, а в 2017 році ще один вертоліт зазнав аварії біля Берега Слонової Кості.

Раніше іноземні ЗМІ з посиланням на офіційного представника армії повідомляли, що в результаті аварії військового вертольота на півночі Афганістану 2 вересня загинули пілот-іноземець і два афганські солдати. Ще сімох солдатів, які знаходилися на борту авіамашини, нібито вдалося врятувати.