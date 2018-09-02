В Еквадорі пасажирський автобус потрапив у ДТП: 11 людей загинули, 37 постраждали

2 вересня, 2018 - 13:53
На півдні Еквадору у суботу, 1 вересня, в результаті аварії пасажирського автобуса загинули 11 осіб, ще 37 постраждали. Про це повідомляє CNN.
Автобус перевозив пасажирів з міста Куенка в місто Лоха. Серед загиблих є щонайменше троє дітей.
За попередніми даними поліції, водій автобуса перевищив обмеження швидкості, не впорався з керуванням, в результаті чого автобус перекинувся.
En el accidente en el Km 21 de la #Cuenca - Loja, nuestro personal trabajó más de 2 horas para recuperar los cuerpos del bus, atender a los heridos y trasladarlos a las distintas casas asistenciales. pic.twitter.com/elrpUh9ZFh
— Bomberos Cuenca (@Bomberos_Cuenca) September 1, 2018
Джерело: День