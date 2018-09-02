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В Еквадорі пасажирський автобус потрапив у ДТП: 11 людей загинули, 37 постраждали

2 вересня, 2018 - 13:53
Фото AFP / Getty Images

На півдні Еквадору у суботу, 1 вересня, в результаті аварії пасажирського автобуса загинули 11 осіб, ще 37 постраждали. Про це  повідомляє CNN.

Автобус перевозив пасажирів з міста Куенка в місто Лоха. Серед загиблих є щонайменше троє дітей.

За попередніми даними поліції, водій автобуса перевищив обмеження швидкості, не впорався з керуванням, в результаті чого автобус перекинувся.

Джерело: День

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