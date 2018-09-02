Коли людина має багато вільного часу, вона небагато досягне.
Сюнь-цзи (313 — 238 рр. до н. е.), один з найбільших філософів Стародавнього Китаю, стратег і мислитель

В Італії жінка з ножем напала на відвідувачів музею, 1 людина загинула, 3 поранені

2 вересня, 2018 - 11:42
Фото gazzettadimantova.gelocal.it

В Італії у місті Каннето суль Ольо жінка з ножем напала на відвідувачів музею, в результаті чого загинула бібліотекарка, ще троє людей отримали поранення. Про це повідомляє ANSA, передає УНН.

Жінка увійшла в музей як звичайна відвідувачка, а потім дістала два кухонні ножі і напала з ними на відвідувачів. Від отриманих ран на місці померла бібліотекар музею Паола Беретта. Ще двоє людей отримали ножові поранення, а одна людина постраждала при падінні з інвалідного візка. Загрози для життя постраждалих немає.

Після цього жінка, перебуваючи в стані афекту, вийшла на вулицю і спробувала вдарити ножем перехожих.

Особу жінки встановили ​​- це 58-річна полячка Барбара Чмуржінская. Її затримали, мотиви злочину встановлюються.

Нагадаємо, 31 серпня вдень невідомий, озброєний ножем, напав на людей на центральному вокзалі Амстердама. В результаті інциденту постраждали двоє людей.

Джерело: УНН

Більше новин

США та РФ блокують в ООН переговори про заборону "роботів-вбивць", - ЗМІ
Данія заарештувала російське судно з 19 моряками
Антимігрантські протести у Німеччині: У Хемніці поліція затримала близько 300 демонстрантів
В Еквадорі пасажирський автобус потрапив у ДТП: 11 людей загинули, 37 постраждали
США намагалися переманити на свій бік російського олігарха Дерипаску, - ЗМІ
У Сирії по авіабазі урядових військ завдали ракетного удару, є загиблі та поранені

Новини партнерів

Loading...