В Нігерії ісламісти атакували військову базу, близько 30 солдатів загинули

На північному сході Нігерії в результаті атаки ісламістів на військову базу загинули близько 30 військовослужбовців. Про це пише Reuters.

Зазначається, що напад стався ще 30 серпня, але відомо про нього стало в неділю, 2 вересня, через те, що це сталося у віддаленому районі країни в селі Зарі біля кордону з Нігером.

"Битва тривала близько двох годин, і наші колеги билися з ними, але все було погано, поки не з'явилися винищувачі. Ми втратили близько 30 наших солдатів і близько 10 отримали поранення", - розповів військовий.

Військових атакували бойовики "Ісламської держави у Східній Африці", крило угруповання "Боко-Харам".

Представник Міністерства оборони Нігерії підтвердив, що були сутички з "Боко Харам" в селі Зарі, але не уточнив кількість загиблих і постраждалих серед особового складу. За його словами, було знищено кількох бойовиків та їхню зброю.

Нагадаємо, у квітні у Нігерії в ході спеціальної операції звільнили 149 заручників із полону радикального ісламістського угрупування "Боко Харам".

"Боко Харам" — радикальне ісламістське угруповання, що здійснює свою діяльність на північному сході Нігерії, півночі Камеруну та Нігеру. Організація заснована в 2002 році Мохамедом Юсуфом і ставила за мету побудову ісламської держави із законами шаріату.