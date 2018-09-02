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В Одесі на День міста вивісили плакат на підтримку бранця Кремля Сенцова

2 вересня, 2018 - 16:08
Фото: twitter.com/PavloKlimkin

На одній з центральних вулиць Одеси у День міста вивісили плакат на підтримку незаконно ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомив та опублікував відповідне фото міністр закордонних справ Павло Клімкін  у Twitter.

"Сьогодні в Одеси день народження! Багато гостей і подарунків, але особливий дарунок від патріота Пантелеймона Бумбураса - Грецький парк у серці міста. В Одесі знають, як робити добре. Ну і #FreeSentsov за два кроки від Дерибасівської!" - написав глав МЗС.

"Цими вихідними мешканці Сум і Одеси масштабно святкують День свого міста. Суми та Одеса – такі різні за настроєм та атмосферою, однак такі схожі за духом: в кожному з них живуть надзвичайні люди – справжні українці, сповнені патріотизму та любові до рідного краю", - написав у своєму Facebook президент Петро Порошенко.

Глава держави також наголосив, що "від Півночі і до Півдня, від Заходу і до Сходу – Україна єдина!"

Джерело: День

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