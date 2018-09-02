В Україні розпочала роботу Дитяча футбольна академія ФФУ

У суботу 1 вересня на території навчально-тренувального комплексу імені Віктора Баннікова розпочала роботу Дитяча футбольна академія Федерації футболу України. Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

В урочистостях з нагоди відкриття Академії, разом з маленькими футболістами та їх батьками, взяли участь перші віце-президенти ФФУ Вадим Костюченко і Олег Протасов, а також наставник юнацької збірної України U-19 Сергій Попов.

Ініціатор заснування академії, перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко, привітав учасників від імені президента Федерації футболу України Андрія Павелка та головного тренера збірної України Андрія Шевченка й щиро побажав їм здоров’я та успіхів у житті й футболі.

"Дитяча футбольна академія ФФУ — це комплексний проект із великим майбутнім. Головне завдання в роботі федерації, а тепер і академії, — популяризація дитячо-юнацького футболу. А задля цього ми маємо створити якісні умови для тренувань майбутніх футболістів, закласти базу для отримання найкращих футбольних знань та навичок, забезпечити можливість проходження майстер-класу під керівництвом досвідчених наставників. Саме для цього Федерація футболу України заснувала Інститут футболу, випускники якого матимуть і спеціалізацію тренерів дитячо-юнацьких команд. Будемо запрошувати й іменитих тренерів високого рівня", — сказав Вадим Костюченко.

На підтвердження слів першого віце-президента ФФУ, перше заняття в дитячій футбольній академії провели вчорашні випускники тренерської програми Pro-диплом УЄФА.

У майстер-класі взяли участь Вадим Мандрієвський, Роман Монарьов, Сергій Нагорняк, Сергій Солдатов, Есмі Луїс та Егіше Мелікян.

Екс-нападник "Шахтаря" та "Дніпра" Сергій Нагорняк зізнався, що це його перший досвід роботи з дітьми. Однак він ставиться до ініціативи ФФУ з великою повагою й у подальшому буде брати участь у роботі футбольної академії.

"Основна мета академії — щоб діти не проводили занадто багато часу з сучасними гаджетами, за переглядом телевізора і привчались вести активний спосіб життя, займалися спортом. Щодо безпосередньо навчання в такому віці, то вважаю, що наразі дітям потрібно якнайбільше займатися з м’ячем, без надмірних фізичних навантажень", — зазначив Сергій Нагорняк.

"Одним з ключових завдань академії ФФУ є не тільки здоровий розвиток діток, виховання майбутніх футбольних зірок України та популяризація футболу в цілому, а й зняття фінансового тягаря з батьків, які прагнуть виховати своїх дітей спортивними та здоровими. Адже уроки в академії будуть безкоштовні. Крім того, до послуг малечі — сучасне та безпечне футбольне покриття НТК ім. В. Баннікова і зручні роздягальні комплексу, на території якого проходитимуть тренування", — зауважили у ФФУ.

Зазначається, що перший майстер-клас у дитячій футбольній академії тривав близько години.

Як повідомлялося раніше, Європейський футбольний союз (УЄФА) запросив Федерацію футболу України взяти участь у двох міжнародних футбольних семінарах.