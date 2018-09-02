В Україні з'явиться ще одна бригада морської піхоти

До кінця жовтня цього року планується сформувати ще одну бригаду морської піхоти. Про це повідомив командувач морської піхоти генерал-майор Юрій Содоль, передає "Радіо Свобода".

Він зазначив, що командир бригади та його заступники вже визначені, зараз вони перебувають в пункті постійної дислокації формування у селі Дачне, що в Біляївському районі приблизно за 30 кілометрів від обласного центру.

"Спеціально для морських піхотинців у Дачному створюється військове містечко сучасного зразка – із гуртожитками покращеного типу для військовослужбовців-контрактників, гуртожитком для офіцерського складу, спортивно-оздоровчим комплексом, медичною частиною та таке інше. Наразі в структурі Командування морської піхоти (КМП) як єдиного органу управління частинами морських піхотинців та берегових артилеристів налічуються бригади морської піхоти і артилерійська, три окремих батальйони морської піхоти, реактивний артилерійський полк", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив генерал-майор Содоль, нині зона відповідальності морської піхоти України простягається від Маріуполя до Болграда на Одещині. Йдеться про близько тисячі кілометрів Азовського моря і понад 1,7 тисячі Чорного моря.

Нагадаємо, відповідно до плану реформування Військово-морських сил України, поділ ВМС на морське командування і командування морської піхоти був зроблений на початку 2018 року для оптимізації управління окремими напрямами. Командувач морської піхоти генерал-майор Юрій Содоль перебуває у прямому підпорядкуванні командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка.

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