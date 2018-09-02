"Вбивство" Бабченка: Суд дав Герману 4,5 роки в’язниці

Голосіївський районний суд ухвалив рішення щодо вироку для Бориса Германа у вигляді 4 років і 6 місяців позбавлення волі. Про це очільник СБУ Василь Грицак заявив журналістам у Києві, повідомляє "Укрінформ".

"30 серпня Голосіївським районним судом було визнано винним громадянина Бориса Германа в тому, у чому він і обвинувачувався, і йому призначено реальний строк покарання у вигляді 4 роки і 6 місяців позбавлення волі. Цей вирок набере чинності через один місяць", - сказав Грицак.

За його словами, Герман пішов на угоду зі слідством і визнав повністю свою вину.

"Співпрацює зі слідством, надає дуже цікаві свідчення, які нами будутъ у подальшому перевірятися і документуватися", - уточнив Грицак.

Нагадаємо, 21 серпня генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив інформацію, що підозрюваний в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман готовий піти на угоду зі слідством, але вона ще не затверджена судом.

Як повідомлялося, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів в спину помер в кареті “швидкої”. Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. На брифінгу 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий, і розповів деталі спецоперації щодо запобігання вбивству. Зокрема, був затриманий ймовірний організатор вбивства російського журналіста, прізвище якого починається на "Г". Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (організація підготовки теракту).

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Згодом стало відомо, що підозрюваним в організації вбивства Бабченка є підприємець Борис Герман, який раніше був помічником двох народних депутатів.

31 травня Шевченківський райсуд Києва обрав для Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави. Під час засідання він заявив, що співпрацював із контррозвідкою України. У прокуратурі це спростували. У Службі зовнішньої розвідки України заявили, що він не мав і не має до неї жодного стосунку.