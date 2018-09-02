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Волкер: Штати готові збільшити постачання зброї Україні

2 вересня, 2018 - 11:26
Фото Reuters

США готові розширити постачання зброї Україні, щоб підсилити її військово-морські та повітряні сили в умовах продовження російської агресії. Про це заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю виданню The Guardian, передає "ЄП".

"Вони щотижня втрачають солдатів, захищаючи свою країну. І тому в цьому контексті для України природно нарощувати військову потужність, займатися самообороною, і природно шукати допомоги, і природно, що інші країни повинні їм допомогти. І, звичайно, вони потребують летальної зброї, тому що їх вбивають", - сказав Волкер.

За його словами, антиросійські настрої в Україні зростають із кожним місяцем.

"Він дав зрозуміти, що адміністрація Трампа була "абсолютно" готова йти далі в постачанні летальної зброї українським Збройним Силам, ніж протитанкові ракети, які були поставлені у квітні", - пише видання.

"Ми можемо розмовляти з Україною, як і з будь-якою іншою країною про те, що їм потрібно. Я думаю, що буде дискусія про військово-морський потенціал, бо, як ви знаєте, їхній флот в основному був захоплений Росією. І тому їм потрібно відновити військово-морський флот, і вони мають дуже обмежений повітряний потенціал. Я думаю, нам доведеться розглянути протиповітряну оборону", - зазначив Волкер.

Йдеться про нарощування спроможностей протиповітряної оборони, сучасні засоби радіоелектронної боротьби, сферу медичної допомоги, озброєння для Військово-морських сил. Конкретні домовленості щодо кількостей ще обговорюють.

Нагадаємо, 13 серпня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2019 рік, в якому передбачено 250 мільйонів доларів на безпеку України.

Оборонний бюджет США на 2018 рік передбачав виділення 350 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні та заходи щодо протистояння російській агресії.

 

Джерело: Європейська правда

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