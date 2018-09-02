Волкер: Штати готові збільшити постачання зброї Україні

США готові розширити постачання зброї Україні, щоб підсилити її військово-морські та повітряні сили в умовах продовження російської агресії. Про це заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю виданню The Guardian, передає "ЄП".

"Вони щотижня втрачають солдатів, захищаючи свою країну. І тому в цьому контексті для України природно нарощувати військову потужність, займатися самообороною, і природно шукати допомоги, і природно, що інші країни повинні їм допомогти. І, звичайно, вони потребують летальної зброї, тому що їх вбивають", - сказав Волкер.

За його словами, антиросійські настрої в Україні зростають із кожним місяцем.

"Він дав зрозуміти, що адміністрація Трампа була "абсолютно" готова йти далі в постачанні летальної зброї українським Збройним Силам, ніж протитанкові ракети, які були поставлені у квітні", - пише видання.

"Ми можемо розмовляти з Україною, як і з будь-якою іншою країною про те, що їм потрібно. Я думаю, що буде дискусія про військово-морський потенціал, бо, як ви знаєте, їхній флот в основному був захоплений Росією. І тому їм потрібно відновити військово-морський флот, і вони мають дуже обмежений повітряний потенціал. Я думаю, нам доведеться розглянути протиповітряну оборону", - зазначив Волкер.

Йдеться про нарощування спроможностей протиповітряної оборони, сучасні засоби радіоелектронної боротьби, сферу медичної допомоги, озброєння для Військово-морських сил. Конкретні домовленості щодо кількостей ще обговорюють.

Нагадаємо, 13 серпня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2019 рік, в якому передбачено 250 мільйонів доларів на безпеку України.

Оборонний бюджет США на 2018 рік передбачав виділення 350 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні та заходи щодо протистояння російській агресії.