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Виступ українського пілота назвали “родзинкою” авіашоу в Чехії

2 вересня, 2018 - 17:28
Фото: Укрінформ

У міжнародному авіаційному фестивалі Czech International Air Fest-2018 беруть участь українські винищувач Су-27 і транспортник Іл-76.

Про це повідомляється на сайті заходу.

Всього у заході беруть участь чотири десятки військових і цивільних літаків і вертольотів, включаючи історичні екземпляри, з восьми країн: Чехії, України, Великої Британії, Угорщини, Німеччини, Латвії, Польщі, Словенії і Сербії.

Акробатичний виступ пілотажної групи Baltic Bees з Латвії з літаками L-39 С Albatros і фігури вищого пілотажу у виконанні українського винищувача назвали «родзинками» шоу.

Пілотує Су-27 заступник командира з льотної підготовки 831 бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр» Повітряних сил ЗСУ полковник Олександр Оксанченко. Минулого року він отримав на CIAF-2017 трофей «За бездоганний найкращий динамічний показ», а роком раніше також був визнаний найкращим за виконання фігур вищого пілотажу.

CIAF - найбільше авіашоу і водночас конкурс найкращих військових бойових літаків у Чехії. В аеропорту Градеца Кралове щороку на початку вересня представлено турбогвинтові літаки і вертольоти, винищувачі і штурмовики. Свою льотну майстерність тут продемонструють військові і цивільні льотчики, військово-повітряні сили й акробатичні групи.

Шоу проводиться з 1993 року.

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
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