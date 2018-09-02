За добу бойовики 11 разів обстріляли позиції ЗСУ, 1 військовий загинув, 2 отримали поранення

Протягом доби на Донбасі бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, а під час ведення бойових дій протягом минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, і ще двоє отримали поранення. Про це у неділю, 2 вересня, повідомляє штаб ООС.

"Упродовж минулої доби, 1 вересня, ситуація в районі проведення операції мала ознаки стабілізації і залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, противник при цьому не застосовував", - йдеться у ранковому зведенні.

Зазначається, що російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по нашим позиціям в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Південне, Павлопіль, Водяне та Широкине.

Вночі ж противник двічі обстріляв позиції наших військ. На Донецькому напрямку - зі стрілецької зброї, на Маріупольському напрямку – зі стрілецької зброї та гранатометів. Втрат чи поранених внаслідок цього немає.

"Противник помітно зменшив кількість обстрілів, хоча й не припинив їх на час “шкільного” перемир'я повністю. Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються взятих на себе зобов'язань щодо припинення вогню", - наголосили у штабі.

На жаль, під час ведення бойових дій упродовж минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, і ще двоє отримали поранення.

Разом з тим, минулої доби три бойовики російсько-окупаційних військ було знищено, ще двох поранено.