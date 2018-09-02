Зоря розповів, коли Синакс обговорить надання автокефалії УПЦ

У Стамбулі триває Архієрейський собор Константинопольської церкви, головною темою якого є надання автокефалії Українській Православній церкві. Про це повідомив Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря у своєму Facebook.

За словами архієпископа, зібрання архієреїв сьогодні та завтра розгляне такі питання:

1. Автокефалія, право її надання Вселенським Патріархатом - йдеться про теоретичне, канонічне та історичне обґрунтування права Патріархату самому надавати автокефалію;

2. Апеляції до Вселенського Патріарха, право приймати їх та виносити рішення - йдеться про право розглядати звернення тих, хто оскаржує вироки, винесені в Помісних Церквах, на підставі канонічних прерогатив Константинополя бути найвищою апеляційною інстанцією (окрім Вселенського собору, звичайно);

3. Інформація про діалог з Помісними Церквами щодо питання автокефалії (тобто щодо роботи відповідної делегації, яка у травні - серпні відвідувала Церкви);

4. Церковна проблема України - йдеться про весь комплекс питань як історичного характеру (акт 1686 р.), так і сучасності;

5. Питання, пов‘язані з Охридською Архієпископією (Македонською Церквою) - яка теж просить про визнання автокефалії та ієрархи якої «позбавлені сану» з боку Сербського патріархату;

6. Питання щодо функціонування єпархій Вселенського Патріархату (поза межами Туреччини) - широке питання, яке стосується як країн православної діаспори, так і Нових територій (Північної Греції).

7. Розвиток богословської науки.

8. Питання, пов‘язані із Всеправославним Собором на Криті - попередній Синакс відбувся майже за рік до Собору.

"Собор триватиме до 3 вересня. Питання України планують розглянути 2 вересня у другій половині дня. Якщо під час обговорення ідею надання автокефалії Україні підтримає більшість ієрархів — тоді для надання Томосу Києву не буде жодних процедурних перепонів", - підкреслив Євстратій Зоря.

Також він додав, що формат цього Синаксу не передбачає необхідності ухвалення якихось рішень, але і не виключає повністю можливості, що рішення чи рекомендації будуть формально ухвалені. Однак більш вірогідно, що сам факт доповідей за питаннями і думки, які там будуть стверджені, вважатиметься за підсумками Синаксу - офіційною позицією та підґрунтям до подальших дій Константинополя.

Як повідомлялося, раніше архієпископ Зоря повідомив, що візит московського патріарха Кирила до Вселенського патріарха Варфоломія з метою запобігти наданню Україні Томосу закінчився для РПЦ безрезультатно.

Також архієпископ Зоря заявив, що у порівнянні з усіма попередніми раундами і спробами, нинішній процес вийшов на глобальний рівень. Тому що в нього ще включені, окрім того що Константинопольський Патріархат, Московський Патріархат, українська держава, українські Церкви.

Читайте також - Мета-мінімум РПЦ – не допустити проголошення Томосу автокефалії до виборів в Україні