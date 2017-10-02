Боксер Хижняк став кращим спортсменом місяця в Україні

Національний олімпійський комітет визнав боксера Олександра Хижняка найкращим спортсменом вересня в Україні, повідомляє прес-служба НОК України.

22-річний полтавчанин вперше удостоєний високого визнання НОК завдяки вдалому виступу на чемпіонаті світу, що відбувся в німецькому Гамбурзі.

У ваговій категорії до 75 кг боксер не залишив жодних шансів суперникам й здобув медаль найвищого ґатунку. Окрім цього, Хижняка визнали найкращим боксером турніру серед усіх вагових категорій.

Примітно, що у червні на домашньому чемпіонаті Європи українець став володарем "золота" й також отримав звання найкращого боксера європейської першості.

Окрім золотих медалей на дорослому чемпіонаті світу та Європи, за цей період спортсмен встиг виграти чемпіонат України U-22, дорослий чемпіонат України, чемпіонат Європи U-22.