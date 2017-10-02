Бойовики обстріляли Зайцеве та пункт пропуску, - СЦКК

Бойовики ОРДЛО обстріляли Зайцеве та контрольно-перепускний пункт в’їзду/виїзду "Майорськ" в Донецькій області.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

У суботу бойовики обстріляли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів селище Зайцеве у Донецькій області, а у неділю - КПВВ.

"Перед початком роботи контрольно-перепускного пункту в’їзду/виїзду "Майорськ", яке розташоване поруч з населеним пунктом Зайцеве, українські прикордонники виявили пошкодження у приміщенні модулю для оформлення документів внаслідок попадання у нього кулі калібру 7,62 мм. Куля пройшла на виліт через стіну цієї споруди та застрягла в іншій стіні", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів у "Майорську" ніхто не постраждав, бо КПВВ вночі не працює.

В СЦКК вважають, що такі дії бойовиків наражають "на небезпеку мирне населення, демонструють відверте нехтування Мінськими домовленостями та небажання дотримуватися режиму припинення вогню в рамках "шкільного перемир’я".