Через стрілянину у Лас-Вегасі травмовано вже понад 400 людей

В результаті стрілянини в Лас-Вегасі в лікарню доставили 406 постраждалих.

Про це пише NBC News з посиланням на дані поліції.

"За оцінками Департаменту пожежної охорони округу Кларк, приблизно 406 осіб були доставлені в районні лікарні та 50 осіб загинули після стрілянини в неділю ввечері", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що стрілянину в Лас-Вегасі влаштував 64-річний місцевий житель. Він відкрив вогонь по натовпу людей з 32-го поверху готелю. У ході спецоперації поліції він був ліквідований. Стрілка супроводжувала 63-річна жінка, яку оголосили в розшук.

