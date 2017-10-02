ГПУ показала докази причетності екс-посадовців МВС до злочинів проти Євромайдану

Слідство отримало свідчення командирів спецпідрозділів, які вказують на участь екс-керівника Департаменту громадської безпеки МВС Володимира Гриняка та начальника відділу цього департаменту Анатолія Серединського в координації штурму Майдану.

Про це на брифінгу заявив начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк і продемонстрував відповідні документи, передає "Тиждень".

За словами Горбатюка, на слідство впливала відсутність цих свідчень, проте з часом під тиском доказів прокуратура їх отримала. Командири підрозділів, зокрема й "Беркуту", повідомили, що 18 лютого їхніми діями керували телефоном, зокрема це робив Серединський. Також є свідчення, що Серединський і Гриняк 18 лютого під час підготовки до штурму Майдану взяли участь у нараді біля Жовтневого палацу, яку проводив заступник керівника київської міліції Петро Федчук. За словами Горбатюка, вони брали участь в координації наступу на Майдан. Інші працівники вказують на участь Серединського та Гриняка в участі у координації штурму Майдану.

Горбатюк додав, що згідно з отриманими даними телефонних розмов, Гриняк 18 лютого зв’язувався телефоном із заступником міністра внутрішніх справ, начальником Департаменту громадської безпеки, першим заступником начальника ДГБ Сергієм Поготовим. Крім того, він мав телефонний зв’язок із командирами черкаського, вінницького беркуту тощо.

Окрім того, щодо подій 18 лютого Серединському інкримінують координацію семи підрозділів "Беркуту". Бабич, за словами Горбатюка, того дня координував три підрозділи "Беркуту".

Водночас, 19 лютого Бабич з’єднувався телефоном із дев'ятьма керівниками регіональних підрозділів "Беркуту": миколаївського, донецького, волинського тощо. Його колега Серединський 19 лютого координував шість підрозділів, зокрема рівненський, запорізький, одеський, львівський, тернопопільський, черкаський. Поготов у ніч на 19 лютого вночі був на контакті із ДАІ, із Гриняком, із керівництвом ГУ МВС Києва, із київським "Беркутом".

Журналістам також продемонстрували звукозаписи телефонних переговорів.

"Це не всі докази, які ми можемо оприлюднити. Частину доказів ми не оприлюднюємо із необхідності захистити свідків. Сам Бабич у свідченнях зазначав, що він координував різні територіальні підрозділи силовиків, які звозили до Києва для протидії протестним акціям", - сказав Горбатюк.