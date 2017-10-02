Кабмін спрогнозував різке зростання тарифів на газ, електроенергію, опалення та гарячу воду

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує зростання тарифів на комунальні послуги в Україні у 2018 році до 20%. Крім того, зростання тарифів може продовжитися у 2019 і 2020 роках.

Про це йдеться в консенсус-прогнозі за вересень 2017 року, опублікованому на сайті відомства.

Так, тарифи на природний газ на 2018 рік передбачають зростання на 19%, тарифи на гарячу воду, опалення та електроенергію - на 20%.

Крім того, у 2019 році прогноз зростання тарифів на природний газ складає 12,5%, на гарячу воду, опалення та електроенергію - 17,5%. У 2020 році зростання тарифів на газ і електроенергію може скласти 10%, на гарячу воду і опалення - 19%.