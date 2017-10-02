Калинівських школярів вчать, як поводитися з вибухонебезпечними предметами

Сьогодні, 2 жовтня, навчальні заклади Калинівки та прилеглих сіл, які постраждали внаслідок вибухів на військовому арсеналі, відновили навчальний процес. На вимушених канікулах залишають лише учні Павлівської школи, яка зазнала сильних пошкоджень. Враховуючи те, що на уражених територіях залишається багато боєприпасів, які можуть завдати шкоду здоров’ю та життю, особливо дітей, рятувальники розпочали проводити у школах відкриті заняття і розповідати школярам про правильне поводження з вибухонебезпечними пристроями.

«За розпорядженням керівництва Вінницької ОДА, для усіх дітей та підлітків, які мешкають у населених пунктах, що потрапили в зону розльоту небезпечних предметів, співробітники ДСНС проводять позапланові заняття. Під час уроків рятувальники розповідають дітям, як слід поводитися при знаходженні підозрілих та вибухонебезпечних предметів, куди треба телефонувати і повідомляти про знахідку, як огородити територію і чого не можна робити з вибухонебезпечним пристроєм ні в жодному разі. Також дітям показують, які саме предмети не можна чіпати і пояснюють чому, бо дитячу допитливість треба задовольнити, щоб не було бажання все ж таки спробувати, – пояснює начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності ГУДСНС України у Вінницькій області, підполковник служби цивільного захисту Олександр Кутовий. – До екстрених навчань залучені школярі Калинівки та шести навколишніх сіл (три села Калинівського і три Вінницького районів). Проводять заняття рятувальники і піротехніки, які не задіяні у розмінуванні».

Нині, за словами Олександра Кутового, розмінуванням постраждалих районів займається 108 піротехніків, задіяна 41 одиниця спеціальної техніки. Триває очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості і за межами населених пунктів – у радіусі 10 кілометрів навколо арсеналу. На ранок 2 жовтня зведеним піротехнічним загоном ДСНС України вже було обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 12,6 тис. га території. Також продовжується виконання заявок від населення щодо виявлення підозрілих предметів. Усього з початку виконання робіт рятувальники отримали 313 заявок, виконали – 309, а вилучили 547 вибухонебезпечних предметів.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото прес-служби ГУДСНС у Вінницькій області