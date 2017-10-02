Кількість загиблих у стрілянині в Лас-Вегасі зросла до 58 людей

Кількість жертв в результаті недільної стрілянини, що сталася у Лас-Вегасі під час музичного фестивалю, зросла до 58 осіб, понад 500 отримали поранення, передає УНН.

За повідомленням шерифа поліції Великого Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, в результаті стрілянини на музичному фестивалі ввечері в неділю вбиті, щонайменше, 58 осіб і більше 500 отримали поранення.

Департамент поліції штату Лас-Вегас визначив особу стрілка. Ним виявився 64-річний Стівен Крейг Паддок, білий чоловік з Мескіта, штат Невада.

Падлок відкрив вогонь по 22 000 людей, що перебували на музичному фестивалі, з його номеру на 32-му поверсі готелю Mandalay Bay у неділю ввечері приблизно о 20:08.

Розслідування інциденту досі ведеться, зазначає поліція.

Нагадаємо, що Трамп вилетить у Лас-Вегас, щоб зустрітися з постраждалими.