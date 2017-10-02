Літати над Калинівкою у радіусі 5 км заборонено до 9 жовтня

У Вінницькій області межі заборони руху повітряного транспорту звузили до радіуса 5 км з центром у Калинівці, але висоту польотів знову обмежили до вечора 9 жовтня.

Про це повідомили у прес-службі Украероцентру агенції "Укрінформ".

"Радіус заборони становить 5 км з центром в Калинівці, вертикальні межі - від земної поверхні до 4250 м встановлено до 20:59 9 жовтня 2017 року", – поінформували у відомстві.

Як відомо, увечері 26 вересня на складі боєприпасів у Калинівці Вінницької області сталася пожежа з детонацією боєприпасів. Із зони небезпеки евакуювали понад 30 тисяч місцевих жителів.

Вибухи припинилися вранці 28 вересня, а вже після обіду рятувальники завершили розчищати територію в районі арсеналу від вибухонебезпечних предметів. Під вечір четверга туди почали повертатися місцеві жителі.

Також 28 вересня межі заборони руху авіатранспорту розширили до радіуса 40 км з центром у Калинівці, з необмеженою висотою.

Слідчі розслідують чотири основні версії пожежі в Калинівці.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що розмінування території біля Калинівки триватиме до кінця листопада.

Станом на ранок 2 жовтня у Калинівці фіксували поодиноку детонацію боєприпасів.