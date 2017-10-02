Мадрид пообіцяв зупинити проголошення незалежності Каталонії

Міністр юстиції Іспанії Рафаель Катала заявив, що Мадрид зробить все в рамках закону, щоб запобігти проголошенню незалежності Каталонії.

Про це повідомляє AFP.

"Якщо хтось планує оголосити незалежність частини території Іспанії, але не може цього зробити через відсутність такої можливості, ми повинні зробити все в рамках закону, щоб це зупинити", - зазначив іспанський міністр.

На питання чи використає уряд Іспанії 155 статтю Конституції, яка фактично дозволяє призупинити автономні повноваження Каталонії, Катала сказав, що "це один з можливих інструментів".

1 жовтня в Каталонії пройшов референдум, на якому, за словами місцевої влади, каталонці проголосували за незалежність від Іспанії.

У той же час, центральна влада країни заявляє, що референдум не відбувся.

День проведення референдуму в регіоні супроводжувався зіткненнями між каталонцями і правоохоронцями. За останніми даними, постраждали більше тисячі людей.

Крім того, поліція Каталонії заявила, що розслідує загибель трьох людей.

У свою чергу в Єврокомісії назвали незаконним референдум про незалежність і додали, що Каталонія опиниться за межами ЄС, якщо вийде зі складу Іспанії.