МОЗ Каталонії: Кількість постраждалих у ході заворушень зросла до 844 осіб

Під час заворушень, пов'язаних з проведенням референдуму про незалежність Каталонії від Іспанії, постраждали 844 людини, повідомляє департамент охорони здоров'я женералітату Каталонії.
Згідно з даними, найбільше число постраждалих зафіксовано в Барселоні - 355 людей.
"У цілому 844 людини звернулися за медичною допомогою до спеціальних установ і лікарні", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що двоє постраждалих перебувають у важкому стані в лікарнях Сан-Пау і Валь-Джеброн.
Раніше повідомлялось, що кількість поранених у ході сутичок з поліцією в день референдуму про незалежність Каталонії зросла до 465 осіб.
Нагадаємо, що у містах Каталонії жителі регіону вранці в неділю, 1 жовтня, почали збиратися на виборчих дільницях для того, щоб взяти участь у референдумі про незалежність регіону від Іспанії.
У свою чергу, початок голосування був ознаменований сутичками з Національною гвардією Іспанії.
А у Мадриді декілька сотень людей вийшли на демонстрацію на підтримку єдності Іспанії і проти референдуму у Каталонії.