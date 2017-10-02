Миротворці не є панацеєю для припинення війни на Донбасі, - Геращенко

Відновлення миру та територіальної цілісності на Донбасі залежить не лише від введення туди миротворців ООН.

Про це заявила віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко в інтерв'ю ТСН.

Вона зауважила, що українська сторона сподівається на те, що Рада безпеки ООН все ж розгляне та впровадить саме її план щодо розміщення миротворців на сході України.

"Але в той же час хочу наголосити, що одна тільки миротворча місія не є панацеєю для відновлення миру і стабільності. Це лише один з механізмів", - наголосила Геращенко.

За її словами, вкрай важливою залишається та проблема, що Кремль досі не змусили виконувати Мінські угоди. Понад те, питання щодо звільнення заручників вже рік є заблокованим, а Росія та терористи шантажують ними Україну.

"І очевидно, що українські заручники на Донбасі не можуть чекати миротворців, тому що це процес не завтрашнього дня. Їх треба витягувати сьогодні", - підсумувала Геращенко.