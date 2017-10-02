На Херсонщині відкрили вітроелектростанцію, яка увійде у трійку найпотужніших в Україні

У Херсонській області відкрили першу чергу Новотроїцької вітроелектростанції, яка увійде у трійку найбільших і найпотужніших в Україні.
Про це повідомляє прес-служба Держенергоефективності.
Загальна потужність станції складе майже 70 МВт.
Станція складається з вітроенергетичних установок одного з найбільших в світі виробників вітрогенераторів - датської компанії Vestas.
Проект реалізований компанією Віндкрафт Таврія спільно з Укргазбанком.
За словами голови Держенергоефективності Сергія Савчука, у 2016 році введено 121 МВт потужностей електрогенерації з відновлюваних джерел, що у чотири рази перевищує показники 2015 року.
За 7 місяців 2017 року встановлено вже 166,1 МВт, що більше ніж за увесь минулий рік.
Як повідомляється, станом на серпень 2017 року у Херсонській області діють 23 об'єкти, які генерують "чисту" електроенергію. Зокрема, 18 сонячних електростанцій потужністю 68,4 МВт і 4 вітроелектростанції загальною потужністю майже 34 МВт.