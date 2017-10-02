На міжнародному кінофестивалі "Місто Мрії" гран-прі отримав фільм про Іловайський котел

Гран-прі міжнародного кінофестивалю «Місто Мрії», що відбувався у Рівному, отримав фільм «Війна химер». Це документальна стрічка про Іловайський котел. Її зняли матір та донька – Марія та Анастасія Страрожицькі. Це їх особиста історія. Це закадровий діалог двох людей про те, що вони відчували під час всіх тих подій.

В основі фільму – історія бійця-добровольця з позивним «Лавр» Валерія Лавренкова та його дівчини Анастасії, яка і є режисером фільму. Він потрапив в Іловайський котел, де загинули побратими, а вона вирушила у подорож вщент розбомбленими містами і намагається зрозуміти сутність війни та кохання.

Режисерки запросили на показ фільму в Рівному рідних бійця Павла Петренка з позивним «Бані». Він був родом зі Здолбунова, загинув 29 серпня 2014 року під час виходу так званим «зеленим коридором» із Іловайського котла. У фільмі є кадри і з ним.

«Насправді, присуджуючи гран-прі, представники журі сперечалися. Але, зрештою, прийняли рішення на користь цього фільму. Він вражає своєю реальністю, документальністю. Це правда життя. І українці, і іноземці могли побачити війну, якою вона є. Мені здається, чим більше цю стрічку побачать за кордоном, тим краще зрозуміють, що тут відбувається. Фільм тяжкий. Але тяжкою є і ця війна. Тому іншого бути й не може. Взагалі, як розповідали режисерки, спочатку вони просто знімали на Майдан, потім добровольців. А коли матеріалу назбиралося чимало, вирішили робити фільм. До речі, на фестивалі були представлені й інші роботи про АТО, - розповідає директор Рівненського міжнародного кінофестивалю «Місто Мрії» Віктор Булига. – Взагалі фільми, які цьогоріч надійшли на конкурс, були різножанровими. Кінофестиваль відбувається вже вдруге, тож збільшилася і кількість учасників, і їх робіт. Також зріс рівень майстерності, хоча серед тих, хто отримав відзнаки, були молоді люди, які не мають спеціальної освіти. Представники журі зауважили, що короткометражки, як ігрові, так і документальні, стали значно якісніші. Але поки що це не стосується ігрового повнометражного кіно у міжнародній програмі. Так, у цій номінації було вирішено не віддавати нагороди нікому. Сподіваюся, під час наступного фестивалю картина зміниться на краще».

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне