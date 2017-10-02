Омелян: В Україні мусять з'явитися конкуренти "Укрзалізниці"

Без появи приватних пасажирських та вантажних пасажирських перевізників не зможе успішно розвиватися як державна компанія "Укрзалізниця", так і транспортна галузь загалом.

Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив в ефірі Еспресо.TV.

"Замістить того, аби бути найбільшим транспортним перевізником країни, "Укрзалізниця" все більше гальмує розвиток України. Бо всі компанії кажуть: "Ми готові давати більше продукту на експорт, а отже збільшувати надходження до бюджету, збільшувати кількість робочих місць. Але через те, що ми не можемо перевезти свою продукцію "Укрзалізницею" ми, фактично, штучно обмежуємо виробництво", - пояснив він.

На його думку, подібно ситуація "веде у безвихідь".

"І це при тому, що основні фонди ("Укрзалізниці" - ред.) зношені. Й у нас будуть проблеми у найближчі місяці, і за 2-3 роки - точно. Якщо не буде радикальних заходів щодо реформування компанії", - додав міністр.

Він зауважив, що на державних залізничних коліях має бути конкуренція.

"Мають бути приватні оператори локомотивів, пасажирських потягів. І тоді в конкуренції всі отримають найкращий продукт, у т.ч. й "Укрзалізниця"", - наголосив Омелян.

Водночас наразі йдеться не про продаж компанії, а про її реформування.