"Північний потік 2" суперечить енергетичній політиці ЄС, - Лінкявічюс

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс нагадав, що будівництво газопроводу Nord Stream-2 суперечить енергетичній політиці Євросоюзу і є не комерційним, а геополітичним проектом.

Про це він повідомляє Укрінформ.

"Ми вважаємо цей проект (Nord Stream-2 - ред.) не комерційним, а геополітичним, який не має нічого спільного з енергетичною політикою Євросоюзу. А в ній заявлене прагнення до зменшення залежності від одного джерела, прагнення до більшої диверсифікації", - сказав Лінкявічюс.

За його словами, ще один негативний наслідок цього проекту - "це "покарання" України, оскільки при реалізації Nord Stream-2 вона викреслюється із схеми доставки газу".

Також глава зовнішньополітичного відомства Литви нагадав, що між проектами "Південний потік" і "Північний потік" мало відмінностей. Проте в першому випадку принципи енергетичної політики Євросоюзу переважали, а в другому "чомусь в результаті - інший підхід". "І про все це треба говорити, треба продовжувати порушувати ці питання", - резюмує Лінкявічюс.