Позиція Трампа може підірвати світову систему торгівлі, - голова СОТ

Блокування адміністрацією президента США Дональда Трампа призначення нових суддів для розгляду міжнародних спорів СОТ ризикує підірвати світову торгівельну систему.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявив генеральний директор СОТ Роберто Азеведо.

За його словами, спроба США заблокувати заповнення двох вакансій в апеляційному органі (складається з семи членів) вже створює проблеми для виконання СОТ однієї з головних своїх функцій.

Азаведо нагадав, що для повноцінної роботи Апеляційний орган потребує мінімум чотирьох суддів. Зараз їх п'ять, але до грудня вичерпуються повноваження судді з Бельгії.

Якщо Трамп продовжить блокувати призначення, то арбітраж СОТ стане неможливим вже з вересня наступного року, коли кількість суддів скоротиться до трьох.

"Якщо ми скомпрометуємо цю частину нашої роботи, ми скомпрометуємо систему в цілому. У цьому немає ніяких сумнівів", - резюмує глава СОТ.

Він нагадав, що з 1995 року СОТ розглянула більше 500 торгових спорів.