Президент сенату Австралії: Ми підтримуємо недоторканність кордонів України

Австралія підтримує суверенітет української держави та недоторканість її кордонів. Про це на спільному брифінгу за підсумками зустрічі з головою Верховної Ради України президент сенату Австралії Стівен Перрі, передає УНН.

"Ми підтримуємо суверенітет вашої держави та ваших кордонів", - сказав Перрі.

Він також зазначив, ті стосунки, що є між країнами, це не просто дружні стосунки між двома парламентами, а й дружні стосунки між двома урядами.

"Ми маємо друзів в Україні, в українців є також друзі в Австралії і багато українців проживають в Австралії. Як демократичний парламент, ми завжди будемо працювати над тим, щоб демократія процвітала",- зазначив він.

При тому голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що парламент Австралії один з перших визнав незалежність української держави в світі, а також визнав Голодомор геноцидом українського народу.

"Тому ми маємо в Австралії дуже близьких друзів і дуже надійних партнерів", - сказав Парубій.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко та президент сенату парламенту Австралії Стівен Перрі під час зустрічі наголосили на невідворотності покарання усіх причетних до збиття літака MH17.