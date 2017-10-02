Сербія звинуватила ЄС у подвійних стандартах щодо Каталонії і Косова

Сербія критикує ЄС за те, що не визнаючи референдум у Каталонії, блок визнав відокремлення Косова.

Таку позицію висловив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє B92.

"Питання, яке сьогодні Європейському Союзу може поставити кожен громадянин Сербії: як так сталося, що референдум про незалежність Каталонії незаконний, а у питанні відокремлення Косова це дозволили навіть без референдуму?" - заявив Вучич.

"Як може бути законним проголошення незалежності Косовом, навіть без референдуму, і як могли 22 країни ЄС визнати цю незалежність, якщо це руйнує європейське право і його засади?" - додав президент Сербії.

Він наголосив, що хотів би публічно поставити це питання інституціям ЄС, хоча і вважає, що альтернативи членству Сербії у блоці немає.

"То чому ж Каталонії не можна, а Косову можна? На це питання сербам відповіді не дадуть", - заявив Вучич.

Нагадаємо, що в Каталонії назвали терміни проголошення незалежності.